وسام رفيع لسفيرة لبنان في قبرص لانتهاء مهامها

منح الرئيس القبرصي نيكوس خريستوليدس سفيرة لبنان في قبرص السفيرة كلود الحجل وسام مكاريوس الثالث للاستحقاق الأكبر، بمناسبة انتهاء عملها في قبرص، خلال احتفال أقيم في القصر الجمهوري في نيقوسيا.



ويعد هذا الوسام الرفيع تكريمًا استثنائيًا يمنح عادة لمن قدّم مساهمات بارزة في خدمة جمهورية قبرص أو في تعزيز العلاقات الثنائية.



وكانت السفيرة الحجل تسلمت مهامها سفيرة في قبرص عام 2017 آتية من أوكرانيا، حيث خدمت سفيرة لسنوات عدة.



ويعكس منح هذا الوسام تقديرًا كبيرًا من جمهورية قبرص للجهود التي قامت بها السفيرة الحجل لتطوير العلاقات اللبنانية - القبرصية خلال نحو ثماني سنوات.



وأصبحت السفيرة الحجل خلال السنتين الاخيرتين عميدة السلك العربي والدبلوماسي في الجزيرة.



وتنتقل السفيرة الحجل الى بيروت خلال شهر آب الحالي لتسلم مهام جديدة في وزارة الخارجية اللبنانية.