رئيس الجمهورية إستقبل مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مودعًا

قام مدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) في لبنان Ivo Freijsen بزيارة وداعية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أشاد بالجهود التي بذلها خلال فترة عمله في ظل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان.

