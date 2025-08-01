عون من "الريجي": لا مؤسسة سيئة بل إدارة سيئة تقود العاملين فيها إلى الفساد والرشوة وابتزاز المواطن

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ان النجاح لأي مؤسسة رسمية او عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة، واعتبر خلال زيارته الى المركز الرئيسي لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في الحدث، أن ليس هناك مؤسسة سيئة بل هناك إدارة سيئة تقود العاملين فيها الى الفساد والرشوة وابتزاز المواطن، في حين ان العكس هو المطلوب، أي ان تكون الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس.



وهنأ الرئيس عون إدارة "الريجي" والعاملين فيها على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، منوهًا بنجاح عملية مكافحة تهريب الدخان التي تمت قبل 24 ساعة في مخيم البص في صور، متمنيًا للجرحى الذين أصيبوا في العملية الشفاء العاجل. وشدد على ان عمال "الريجي" يحرصون على انجاز مهماتهم بصمت ولكن بفعالية وانتاجية، وهذا دليل على ان الإدارة السليمة لاي مؤسسة رسمية او عامة تحقق النجاح المنشود مهما كانت الصعوبات والظروف التي تمر بها البلاد، وان نموذج "الريجي" خير دليل على ذلك.



وأضاف الرئيس عون مخاطبًا الحضور: لقد استطعتم التأقلم مع الأوضاع الصعبة التي مرت فيها البلاد واستمريتم في وضع الخطط والإجراءات للخروج بـ"الريجي" الى الامام لتحقيق مستقبل افضل للعاملين فيها بعيدًا من التدخلات والشعبوية التي أصبحت واقعًا له ارتداداته السلبية على مستوى الوطن.



سقلاوي



بعد ذلك، انتقل الرئيس عون الى مكتب رئيس مجلس الإدارة المدير العام ناصيف سقلاوي الذي اطلعه على سير العمل في "الريجي" والإنجازات التي تحققت والمردود المالي الذي وفرته الإدارة للخزينة اللبنانية، كما بحث معه في سبل دعم إدارة "الريجي".



ورأى سقلاوي ان وجود الرئيس عون يمحو وجع سنوات طويلة تحملها العاملون، ويمنحهم دفعًا جديدًا للاستمرار برسالتهم في خدمة لبنان. وإننا، مجدداً العزم على تخطي النتائج المالية للعام 2024 نحو الافضل، وصولاً الى مستقبل أكثر استقرارًا.



وعُرض فيلم وثائقي عن تاريخ "الريجي" منذ انشائها العام 1935 وحتى اليوم والمراحل التي مرت بها خلال هذه السنوات لاسيما بعدما تحولت في العام 1990 الى مرفق عام تحت وصاية وزارة المالية بعد الغاء امتياز الشركة السابقة، وصولًا الى بداية مسيرة النهوض في العام 1992 حيث ترعى انتاج 25 الف مزارع في 458 بلدة في الجنوب والشمال، والبقاع، فضلًا عن نيلها جوائز تقديرية عدة.



وبعدما تسلم الرئيس عون درعًا تكريمية ولوحة رمزية من المهندس سقلاوي وأعضاء اللجنة والنقابة، انتقل الى مصنع انتاج التبغ في "الريجي" والتقى مجموعة من المزارعات الأوائل من مختلف المناطق اللبنانية .





