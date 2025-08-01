الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

افرام يحذر من إعصار جيوسياسي ويدعو إلى تسليم السلاح قبل فوات الأوان

أخبار لبنان
2025-08-01 | 04:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
افرام يحذر من إعصار جيوسياسي ويدعو إلى تسليم السلاح قبل فوات الأوان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
افرام يحذر من إعصار جيوسياسي ويدعو إلى تسليم السلاح قبل فوات الأوان

رأى رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام أن "المرحلة دقيقة وخطرة إلى حد الاستثنائيّة، ولم يعد يصح مقاربتها بالأشهر بل بالمئويات، إذ دخلنا عمليًا في المئوية الثانية من عمر الكيان اللبناني، وبتنا نشعر كأن صلاحية خارطة الشرق الأوسط بأسرها تشارف على نهايتها".

وحذر من أن "الشرق بأسره يعيش في إعصار إعادة رسم خارطته الجيوسياسية وهو أمر مخيف، قائلًا: "قد رصدناه في "مشروع وطن الإنسان" قبل سنتين عند حصول الترانسفير القسري للأرمن من ناغورني كاراباخ. فتجارب الترانسفير الجماعي كانت من أبرز سمات الحرب العالمية الأولى، واليوم نشعر وكأن هذا الملف فتح من جديد. الإعصار آت، ونرى تجلياته في المأساة المستمرة في غزة، كما في تصويت الكنيست الإسرائيلي الأخير بخصوص الضفة الغربية".

وشدد افرام على أن "ما يجري في غزة غير مقبول، بل مرعب، وهو بمثابة إنذار مبكر للبنان، إذ لا ترسم خرائط جديدة إلا من خلال إزهاق الكثير من الدماء. من هنا، تأتي الدعوة إلى العقلانية، وتحديدًا إلى حزب الله في مسألة السلاح، لأن استمرار الواقع الحالي لم يعد يحتمل، والسلاح بات يشكل تهديدًا وجوديًا للكيان اللبناني، في زمن يتطلب أقصى درجات الحكمة والوعي والبصيرة. فإذا رفض حزب الله تسليم سلاحه، فذلك يعني أنه ما عاد يريد بقاء لبنان، وهنا سندخل في مراحل صعبة جدًا".

وفي موقف داعم لمؤسسات الدولة، قال افرام: "نقف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة المركزية التي تشكل الضمانة الحقيقية للكيان. لكن الموقف صعب للغاية، والرئيسان عون وسلام يواجهان تحديًا دوليًا متعاظمًا، خاصةً في ظل تلميحات طرحت مؤخرًا عن احتمال توكيل الملف اللبناني إلى أطراف إقليمية".

ونوه بالتشكيلات القضائية الأخيرة، معتبرًا أنها شكلت قفزة نوعية بالمقارنة مع ما كان سائدًا في الماضي، لا سيما من حيث نوعية الأسماء المطروحة. كما أشاد بإقرار قانون تنظيم القضاء العدلي واستقلاله بعد سنوات طويلة من الإنتظار، كما بقانون اصلاح القطاع المصرفي، وبخطوة رفع الحصانات عن الوزراء والنواب، بوصفها مدخلًا ضروريًا لتمكين القضاء من أداء دوره الكامل في المساءلة والمحاسبة. 

كما أشار إلى تقدمه، إلى جانب عدد من النواب، باقتراح قانون لإلغاء المادة التي تحصر تمثيل المغتربين بستة نواب فقط، معتبرًا أن هذا التحديد لم يعد واقعيًا ولا عادلاً، إذ بات أكثر من 30% من اللبنانيين المدرجين على لوائح الشطب من المغتربين.

ورأى أن إقصاء المغتربين عن ممارسة حقهم الانتخابي الكامل يشكل خطرًا فادحًا، واصفًا الأمر بـ"المعيب"، إذ "نحن أهل وفاء"، بحسب تعبيره، "ونعيش اليوم بفضل دعمهم المتواصل". وقال: "المغتربون هم محرك اقتصادي رئيسي للبلاد، وإن استبعدوا اليوم، فقد يقدمون بعد سنوات على التخلي عن جنسياتهم اللبنانية".

وحذر افرام، بصفته رئيسًا سابقًا للمؤسّسة المارونية للانتشار، في ظل الإبقاء على القانون الانتخابي القائم، من فقدان المنتشرين كل رغبة باقية لديهم باستعادة جنسيتهم من جهة أو بالتواصل البنيوي مع وطنهم الأم من جهة أخرى، منبهًا من أن تفاقم هذا الملف قد يشكل خطرًا على الانتخابات النيابية ككل.

أخبار لبنان

إعصار

جيوسياسي

ويدعو

تسليم

السلاح

الأوان

LBCI التالي
مخزومي: الجيش الضمانة الأولى لوحدة الوطن وأمن شعبه
افرام: يبقى الجيش ضمانة إستمرار الكيان وحمايته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-16

ترامب: على إيران التفاوض فورا قبل فوات الأوان

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-16

ترامب: إيران لن تفوز بهذه الحرب ويجب أن تدخل في محادثات قبل فوات الأوان

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-13

بري تعليقًا على العدوان الإسرائيلي على إيران: لموقف جاد قبل فوات الآوان يلجم ويوقف العدوانية الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

ترامب لسي إن إن: الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل واضح وعلى الإيرانيين الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:31

منع المرور داخل نفق المطار باتجاه خلدة صباح يوم الأحد بسبب تنظيفات وأعمال كنس

LBCI
أخبار لبنان
07:44

وزير العدل: إقرار قانون استقلالية القضاء خطوة مفصلية تحمّل القضاة مسؤولية تاريخية

LBCI
أخبار لبنان
07:18

الرئيس عون عرض مع وزير العمل لاوضاع وزارته واستقبل رابطة قدماء القوى المسلحة

LBCI
خبر عاجل
07:08

"طيران الشرق الأوسط" تعلن تعديلات اضافية على الرحلات للفترة الممتدة من 2 ولغاية 7 آب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-05-02

تعميم لوزير الداخلية بشان الأوراق الباطلة والأسماء المتشابهة والألقاب

LBCI
أمن وقضاء
01:25

سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد جيشنا وحده

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-29

مغارة جعيتا مقفلة حتى "تهمّها الدولة"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-21

شركة IPT تمنح فرصاً للطلاب اللبنانيين لتطوير حلول روبوتية مجتمعية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:58

الخارجية الإسرائيلية إستدعت موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات وويتكوف زار مركزًا لتوزيع الأغذية في رفح... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:26

عون من "الريجي": لا مؤسسة سيئة بل إدارة سيئة تقود العاملين فيها إلى الفساد والرشوة وابتزاز المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في ذكرى تطويبه وعيد مولده: هكذا ستحتفل اهدن بالطوباوي اسطفان الدويهي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

إليكم إحصاءات حوادث الغرق في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كـ"الدومينو" يتزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الإنتخابات النيابية بخطر وبو صعب يعترف على وقع صرخات المغتربين... "النا شهر ما اجتمعنا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ويتكوف في تل أبيب وتحريك لملف صفقة الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اقرار قانون اصلاح المصارف وقانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم تفاصيل الجلسة التشريعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الشيباني في موسكو واللقاء الأهم مع بوتين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:57

بعد انفصالها عن حبيبها... نجمة تركية شهيرة تعلن إصابتها بمرض السرطان

LBCI
أمن وقضاء
02:08

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
03:07

انفجار ووفاة وإصابات... حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ينتهي بطريقة مأساوية: إليكم ما حصل!

LBCI
أخبار لبنان
05:59

نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والطلبات الحرة للشهادة المتوسطة ستصدر إبتداءً من الساعة الثالثة

LBCI
منوعات
09:00

تحطمت إلى نصفين... سقوط لعبة أثناء تحليقها في الهواء في السعودية وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!

LBCI
خبر عاجل
05:07

الزميلة آمال شحادة: الخارجية الإسرائيلية تستدعي جميع موظفي السفارة وممثلياتها في الإمارات بعد تقرير لمجلس الأمن القومي إدعى فيه أن إيران والحزب والجهاد الإسلامي يخططون لعمليات ضد إسرائيل والإمارات

LBCI
خبر عاجل
07:08

"طيران الشرق الأوسط" تعلن تعديلات اضافية على الرحلات للفترة الممتدة من 2 ولغاية 7 آب

LBCI
خبر عاجل
11:06

غارة إسرائيلية على جرد بريتال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More