مخزومي: الجيش الضمانة الأولى لوحدة الوطن وأمن شعبه

في زمن التحديات الراهنة التي يعيشها بلدنا الحبيب، يبقى الجيش اللبناني بقيادته الحكيمة وكافة ضبّاطه وجنوده وعناصره البواسل، الضمانة الأولى لوحدة الوطن وأمن شعبه، وصمّام الأمان وحصن لبنان المنيع المُصان بمبادئ الشرف والتضحية والوفاء.

تحية إجلال وتقدير لتضحياتكم وجهودكم الجبارة، وكل… pic.twitter.com/HAxcQdM4Dt — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 1, 2025

كتب النائب فؤاد محزومي على "اكس": "في زمن التحديات الراهنة التي يعيشها بلدنا الحبيب، يبقى الجيش اللبناني بقيادته الحكيمة وكافة ضباطه وجنوده وعناصره البواسل، الضمانة الأولى لوحدة الوطن وأمن شعبه، وصمام الأمان وحصن لبنان المنيع المصان بمبادئ الشرف والتضحية والوفاء. تحية إجلال وتقدير لتضحياتكم وجهودكم الجبارة، وكل عام وأنتم بخير".