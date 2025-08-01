مرقص بحث والسفير بخاري في تعزيز التعاون الإعلامي ودعم وسائل الإعلام العام

استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بخاري، وبحث معه في العلاقات الثنائية والتعاون الاعلامي وسبل دعم وسائل الاعلام العام، كما جرى البحث في شؤون عامة.