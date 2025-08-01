مرفأ بيروت يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة الحاويات

أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان أن حركة الحاويات في تموز 2025 بلغت ما يقارب الـ100 ألف حاوية نمطية (TEU)، متقدمةً بنسبة تقارب 39% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 الذي سجل 72000 حاوية نمطية.



ويعد هذا الرقم الأعلى الذي يسجله المرفأ على صعيد نشاط محطة الحاويات (عبر المشغل CMA CGM) منذ عام 2019، ما يعكس دينامية متصاعدة في الأداء التشغيلي ويؤكد عودة المرفأ إلى موقعه كمرفق أساسي في خارطة النقل البحري في شرق المتوسط.



وأشارت الإدارة إلى أن هذا التقدم يأتي نتيجة عوامل متراكمة أبرزها تحسن البنية التشغيلية، وانسيابية الخدمات، وثقة شركات الملاحة البحرية التي بدأت تعيد إدراج مرفأ بيروت ضمن خطوطها المنتظمة.



وأكدت إدارة المرفأ مواصلة تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات بما يعزز استدامة هذا الأداء الإيجابي.