نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والطلبات الحرة للشهادة المتوسطة ستصدر إبتداءً من الساعة الثالثة

أعلنت المديرية العامة للتربية أن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة ونتائج الطلبات الحرة للشهادة المتوسطة ستصدر ابتداءً من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي www.mehe.gov.lb وعلى صفحات وزارة التربية على مواقع التواصل الاجتماعي، او عبر رسائل نصية تصل على ارقام هواتف المرشحين.



وبهذه المناسبة، دعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي جميع المرشحين وأهاليهم إلى التعبير عن فرحهم بنجاح اولادهم، وتمنت عليهم الامتناع عن إطلاق النار حتى لا تتحول الأفراح إلى أحزان.



وقد تواصلت مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

