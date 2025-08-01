سلام بحث مع السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات ودعم لبنان واستقبل النائب ناصر

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا السفير الإندونيسي الجديد في لبنان ديكي كومر وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.واكد السفير الإندونيسي "دعم بلده للبنان وأمنه واستقراره وذلك من خلال مشاركتها من ضمن قوات اليونيفيل في الجنوب".كما استقبل الرئيس سلام النائب حيدر ناصر وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس.