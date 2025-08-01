اللواء لاوندس استقبل وفد أهالي ضحايا المرفأ: سنقوم بكل ما يطلب منا ضمن صلاحياتنا

شدد المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس على أن المديرية العامة لأمن الدولة لن توفر يوما في سبيل تطبيق القانون.



وقال اللواء لاوندس في خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في مبنى المديرية العامة، وفدا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: "نحن أبناء العدالة، وسنذهب إلى النهاية كي يبقى الأمل بالعدالة قائما، ولكي لا يتكرر ما حصل في الرابع من آب".



من جهته، نقل الوفد إلى اللواء لاوندس مطلبين أساسيين: تنفيذ مذكرات التوقيف فور صدورها، وتوفير الحماية الأمنية للمواطنين خلال مسيرة الرابع من آب.



وعبر الوفد، وفق بيان قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية، عن ثقته الكاملة باللواء الركن لاوندس، قائلا: "منذ تسلمكم المسؤولية، لمسنا تغييرا ملموسا وشعرنا ببارقة "أمل" أعادت إلينا بعض الثقة بهذا الوطن"، معربين عن أملهم "في الوصول إلى العدالة وكشف الحقيقة كاملة".



وفي ختام اللقاء، وجه الوفد دعوة إلى اللواء الركن لاوندس للمشاركة في القداس الإلهي عن أرواح الضحايا، والمشاركة أيضا في نشاط يوم الأحد المخصص لإطلاق اسم "شارع ضحايا 4 آب على أحد شوارع بيروت، تخليدا لذكراهم.