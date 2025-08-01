الرئيس عون عرض مع وزير العمل لاوضاع وزارته واستقبل رابطة قدماء القوى المسلحة

أشاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بتضحيات العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني وكل الاسلاك العسكرية والامنية، معتبرا أنهم "ركيزة من ركائز الوطن بعدما ضحوا كثيرا ولا يزالون في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".



وشدد على ضرورة ضمان حقوقهم بالعيش بكرامة وامان واستقرار، لافتا الى أن "العسكري لا يقدم حياته فقط فداء للوطن، بل هو يمضي فترة طويلة من حياته بعيدا عن عائلته وسط قلق وخوف"، مؤكد انه سيكون "سندا وداعما لمطالبهم ورأس حربة لتحصيل حقوقهم".



وجاء موقف الرئيس عون في خلال لقائه رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.



وشدد رئيس الجمهورية على "المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الرابطة في متابعة مصالح العسكريين وتحصيل حقوقهم".



وطالب الرئيس عون الرابطة بـ"وضع رؤيتها لايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها"، وتوجه الى أعضائها قائلا: "لنعمل سويا لتأمين حقوق العسكريين المتقاعدين، ولاسيما منهم الذين تقاعدوا في السنوات الاخيرة منذ العام 2019"، مشددا على انه سيكون "سندا وداعما لمطالبهم".



واعتبر ان ذلك "واجب من واجباتي تجاه العسكريين". وقال: "انتم السند الاساسي للمؤسسة العسكرية ومحبتكم كبيرة لها وانا الى جانبكم ومعكم، وبانتظار مطالبكم لنتعاون معا لوضع رؤية مشتركة لتأمين حقوق العسكريين، وهذا التعاون ضروري وكذلك مع قائد الجيش ووزارة الدفاع لنتمكن من تحصيل جزء من هذه الحقوق لتعيشوا بكرامة".



وزير العمل



وكان الرئيس عون استقبل صباحا وزير العمل محمد حيدر واطلع منه على عمل الوزارة بمختلف مديرياتها. كما تم تناول أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واهمية تعيين مجلس إدارة جديد يواكب عمل الصندوق والخدمات التي يقدمها للمضمونين.



ممثل مفوضية شؤون اللاجئين



واستقبل الرئيس عون ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان Ivo Freijen في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء عمله في لبنان، رافقه فيها ضابط الارتباط في المفوضية شكرالله أبو جودة.



وأوضح Freijen أن فترة انتدابه الى لبنان انتهت وسينتقل في مهمة جديدة الى بنغلادش.



وشكر الرئيس عون Freijen على الدور الذي لعبه في خلال فترة وجوده في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها خلالها، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.



وتطرق البحث الى عمل المفوضية في لبنان ودول الجوار.

