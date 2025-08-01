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عقيص: هناك توافق وطني على مسألة سحب السلاح... ونتمنى أن تكون جلسة الثلاثاء فاتحة لاستعادة السيادة

أخبار لبنان
2025-08-01 | 09:04
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عقيص: هناك توافق وطني على مسألة سحب السلاح... ونتمنى أن تكون جلسة الثلاثاء فاتحة لاستعادة السيادة
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عقيص: هناك توافق وطني على مسألة سحب السلاح... ونتمنى أن تكون جلسة الثلاثاء فاتحة لاستعادة السيادة

تمنى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن تكون الجلسة الحكومية الثلاثاء فاتحة لاستعادة السيادة وزمام المبادرة.

ورأى عقيص في حديث للـLBCI، أن الخيارات أمام حزب الله اما الحياة الكريمة والآمنة في كنف الدولة واما الانتحار.

وأكد أن التنسيق بين القوات والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي مستمر ولدينا الخطاب والتوجهات نفسها بشأن السلاح.

وقال: "هناك توافق وطني عارم على مسألة سحب السلاح وثنائي أمل - حزب الله أصبح خارج الاجماع الوطني وليتحمل مسؤوليته".

وأضاف: "هناك ضغط سعودي - أميركي - فرنسي واضح والحرب قد تعود مجددا وحتى اليوم تمايز رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارادة حزب الله لم يترجم". 

ولفت الى أن هناك فرصة ذهبية للقضاة اليوم بأن يمارسوا الاستقلالية بشكل فعلي في ظل القانون لأنهم باتوا محصنين.




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