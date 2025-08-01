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الرئيس عون عرض مع السفير المصري وبلاسخارت للاوضاع واستقبل رابطات مسيحية
أخبار لبنان
2025-08-01 | 09:59
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الرئيس عون عرض مع السفير المصري وبلاسخارت للاوضاع واستقبل رابطات مسيحية
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير مصر لدى لبنان علاء موسى، وعرض معه التطوارت الأخيرة في لبنان والمنطقة والعلاقات المصرية - اللبنانية.
واكد السفير المصري ان البحث تركز على الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية للتوصل الى مسار وخطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة، ولتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجراءات الأمنية.
وشدد موسى على ان الجميع في لبنان متفق على مسألة بسط الدولة سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، وهذا امر حتمي ولا نقاش حوله من حيث المبدأ، ولكن المسألة متعلقة ببعض التفاصيل وكيفية تطبيق القرار. وتمنى ان تخرج الجلسة المقبلة للحكومة بنتيجة إيجابية في مسألة ملف السلاح تصب في مصلحة لبنان، وتلبي ما ينتظره العالم منه في المرحلة المقبلة.
وقال إن ما لمسه من الرئيس عون هو أن رؤيته واضحة، ومقاربته لهذا الملف مبنية على خبرة، وعلى ما دار من مفاوضات ومحادثات خلال الأشهر الماضية. واكد انه يبقى ان على الأطراف الأخرى الممثلة في الحكومة التفاعل مع هذه المقاربة.
وسئل عما اذا كان لديه أي معطيات حول امكان القيام بعمل عسكري ضد لبنان في حال لم يتم البت بموضوع حصر السلاح، اوضح ان على الجميع الادراك ان المصلحة الأولى هي للبنان، وانه لا بد من إرساء دعائم الدولة، ومن بسط سيادتها على كل ارجائها، ومن حصر السلاح، وبعدها يتلقف الطرف الآخر هذا الامر بشكل إيجابي.
منسقة الأمم المتحدة
واطلع الرئيس عون من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت على الاتصالات القائمة لمعالجة الأوضاع في لبنان ودور الأمم المتحدة في هذا المجال.
رابطات مسيحية
واستقبل الرئيس عون، وفدا من رابطات مسيحية ضم رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو والامين عام "للقاء الأرثوذكسي" النائب السابق مروان أبو فاضل ورئيس "تجدد الوطن" شارل عربيد ورئيس الرابطة السريانية حبيب افرام.
وبعد اللقاء، ثمن الحلو ما ورد في خطاب الرئيس عون والذي حدد الرؤية الوطنية التي تتضمن الثوابت وخريطة الطريق التي ستنقل لبنان من واقعه الأليم لتضعه في مصاف الدول المتطورة والعصرية، وتنعم البلاد بقضاء عادل ونمو اقتصادي وحياة كريمة لجميع اللبنانيين.
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