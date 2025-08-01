البستاني: على الحكومة والمجلس اقرار قانون تحديد الفجوة المالية لإعادة اموال المودعين

ان اقرار قانون إعادة هيكلة المصارف مطلب اساسي محلّي ودولي وخطوة مهمة على طريق النهوض الاقتصادي، انما النسخة التي اقرّت البارحة تشوبها أخطاء ومخالفات قانونية ، لذلك تحفظت عليها.

على امل ان يبصر قانون الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات النور قبل آخر ايلول كما وعدنا البارحة الرئيس… — Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) August 1, 2025

اعتبر النائب فريد البستاني، أن اقرار قانون إعادة هيكلة المصارف مطلب اساسي محلّي ودولي وخطوة مهمة على طريق النهوض الاقتصادي، مشيرا الى أن النسخة التي اقرّت البارحة تشوبها أخطاء ومخالفات قانونية، لذلك تحفظت عليها.وقال البستاني عبر منصة "X": "على امل ان يبصر قانون الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات النور قبل آخر ايلول كما وعدنا البارحة الرئيس نواف سلام وان يكون قانوناً فاعلاً وخالياً من الاخطاء والهفوات".