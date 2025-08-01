البستاني: على الحكومة والمجلس اقرار قانون تحديد الفجوة المالية لإعادة اموال المودعين

ان اقرار قانون إعادة هيكلة المصارف مطلب اساسي محلّي ودولي وخطوة مهمة على طريق النهوض الاقتصادي، انما النسخة التي اقرّت البارحة تشوبها أخطاء ومخالفات قانونية ، لذلك تحفظت عليها.
على امل ان يبصر قانون الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات النور قبل آخر ايلول كما وعدنا البارحة الرئيس…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) August 1, 2025
ان اقرار قانون إعادة هيكلة المصارف مطلب اساسي محلّي ودولي وخطوة مهمة على طريق النهوض الاقتصادي، انما النسخة التي اقرّت البارحة تشوبها أخطاء ومخالفات قانونية ، لذلك تحفظت عليها.
على امل ان يبصر قانون الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات النور قبل آخر ايلول كما وعدنا البارحة الرئيس…