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اليكم نِسَب النجاح في شهادة الثانوية العامة بين المحافظات

صدرت اليوم نتائج الشهادة الثانوية العامة في فروعها الاربعة.



ونشرت وزارة التربية نسب النجاح في كل محافظة.