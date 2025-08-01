نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني تصدر عند السابعة مساء

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني سوف تصدر يوم الجمعة الواقع فيه 1 آب 2025 عند الساعة السابعة مساءً.ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادتين المذكورتين آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: