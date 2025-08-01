نصار: لا دولة بلا حقيقة ومحاسبة... والتشكيلات القضائية لتعزيز استقلالية القضاء

شدّد وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحفي على أن لا دولة بلا حقيقة ومحاسبة، معتبرًا أن انفجار 4 آب جريمة إنسانية ويجب أن يصل التحقيق فيها إلى خواتيمه، ومؤكدًا دعمه للمحقق العدلي. نصار أعلن توقيعه التشكيلات القضائية وإرسالها إلى المعنيين، مشيرًا إلى أنها خطوة نحو تعزيز استقلالية القضاء. كما دعم خطاب رئيس الجمهورية بشأن حصرية السلاح وقال: أن لا دولة بوجود سلاح خارج الشرعية