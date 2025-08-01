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سلام وقع مرسوم التشكيلات القضائية: حكومتنا ماضية في إنجاز كل الإصلاحات الضرورية من أجل الإنقاذ
أخبار لبنان
2025-08-01 | 13:03
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سلام وقع مرسوم التشكيلات القضائية: حكومتنا ماضية في إنجاز كل الإصلاحات الضرورية من أجل الإنقاذ
وقع رئيس الحكومة نواف سلام، بعد ظهر اليوم، مرسوم التشكيلات القضائية، وكتب عبر منصة "أكس": "وقعت، بعد ظهر اليوم، مرسوم التشكيلات القضائية، كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، مما سيعطي الدفع المطلوب لحسن سير العدالة".
أضاف: "أنتهز هذه الفرصة لأهنىء اللبنانيين بإقرار مجلس النواب بالأمس مشروع استقلالية القضاء العدلي الذي سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين، كما المستثمرين في القضاء، وأهنئهم كذلك بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وهو يشكل المدخل الضروري لمشروع قانون "الفجوة المالية" الذي نعمل على الإسراع في إنجازه، كونه القانون الذي سوف يحفظ حقوق المودعين".
وتابع: "أؤكد لكل اللبنانيين أن حكومتنا، كما وعدت، ماضية في إنجاز كل الإصلاحات الضرورية من أجل الإنقاذ".
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