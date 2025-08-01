علي حسين حايك يتفوّق من قلب النبطية رغم القصف... الأول على لبنان في فرع العلوم العامة

مع صدور نتائج الامتحانات الرسمية، تكررت الأزمة نفسها: إطلاق نار احتفالاً، أم قتل للفرح برصاصة؟



أما في النتائج، فقد حقق الجنوب النتائج الأولى في كل الفروع، بالرغم من الحرب الشرسة التي تعرض لها أهله وأبناءه، وعلى الرغم من التهجير والتوقف القسري عن الدراسة لأشهر. فقد حققت محافظة الجنوب أعلى نسبة نجاح في علوم الحياة، العلوم العامة والانسانيات، فيما حققت محافظة النبطية النسبة الأعلى في فرع الاقتصاد والاجتماع.

ومن قلب النبطية، رغم صوت القصف سُجل تفوق لافت، وإرادةٌ للتلميذ علي حسين حايك، الذي نال المرتبة الأولى على مستوى لبنان في فرع العلوم العامة.