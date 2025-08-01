جنبلاط يتصل بغوتيريش

أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم الجمعة اتصالاً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحث معه في آخر التطورات الاقليمية، وشدّد جنبلاط وغوتيريش على أهمية الاستقرار في سوريا ولبنان.