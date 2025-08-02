مخزومي إستقبل وفدًا من جمعية الكشاف المسلم: لتطبيق رسالة الجمعية في خدمة المجتمع والوطن

تشرفتُ باستقبال وفد من جمعية الكشاف المسلم في لبنان برئاسة

أمين السر العام المحامي القائد ابراهيم صفصوف، وبحضور المفوض العام القائد خضر سراج باشي، ومفوض بيروت وقائد المخيم محمود ماضي، ومدير عام مؤسسة مخزومي سامر الصفح، والمدير المالي في مجموعة مخزومي كامل دمياطي.



عرضنا خلال… pic.twitter.com/UufrSEMQUV — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 2, 2025

كتب النائب فؤاد مخزومي على "اكس": "تشرفت باستقبال وفد من جمعية الكشاف المسلم في لبنان برئاسة أمين السر العام المحامي القائد ابراهيم صفصوف، وبحضور المفوض العام القائد خضر سراج باشي، ومفوض بيروت وقائد المخيم محمود ماضي، ومدير عام مؤسسة مخزومي سامر الصفح، والمدير المالي في مجموعة مخزومي كامل دمياطي. عرضنا خلال اللقاء الأوضاع الكشفية عمومًا وأوضاع الجمعية ونشاطاتها خصوصًا، كما تطرقنا لكيفية تكريس وتطبيق رسالة الجمعية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع والوطن، خصوصًا أنني لا زلت حتى اليوم أستذكر لحظات مميزة وجميلة جدًا خلال مسيرتي الكشفية التي لا يمكن نسيانها. اطلعت من الوفد على أعمال المخيم الصيفي الرابع والسبعين الذي تنظمه الجمعية سنويًا، والذي يشكل محطة كشفية تربوية هامة في مسيرة الجمعية".