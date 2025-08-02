مخزومي إستقبل وفدًا من جمعية الكشاف المسلم: لتطبيق رسالة الجمعية في خدمة المجتمع والوطن

تشرفتُ باستقبال وفد من جمعية الكشاف المسلم في لبنان برئاسة
أمين السر العام المحامي القائد ابراهيم صفصوف، وبحضور المفوض العام القائد خضر سراج باشي، ومفوض بيروت وقائد المخيم محمود ماضي، ومدير عام مؤسسة مخزومي سامر الصفح، والمدير المالي في مجموعة مخزومي كامل دمياطي.
عرضنا خلال… pic.twitter.com/UufrSEMQUV
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 2, 2025
تشرفتُ باستقبال وفد من جمعية الكشاف المسلم في لبنان برئاسة
أمين السر العام المحامي القائد ابراهيم صفصوف، وبحضور المفوض العام القائد خضر سراج باشي، ومفوض بيروت وقائد المخيم محمود ماضي، ومدير عام مؤسسة مخزومي سامر الصفح، والمدير المالي في مجموعة مخزومي كامل دمياطي.
عرضنا خلال… pic.twitter.com/UufrSEMQUV