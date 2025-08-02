الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان صادر عن مكتب نادر الحريري... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-08-02 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بيان صادر عن مكتب نادر الحريري... هذا ما جاء فيه
أصدر المكتب الإعلامي لنادر الحريري بيانًا أشار فيه إلى أنه "منذ أكثر من أسبوع، يتعرض نادر الحريري لحملة ممنهجة وممولة من جهات معروفة، سبقت ورافقت شكوى افترائية لا تمت إلى الحقيقة والواقع بأي صلة، في محاولة فاضحة للتأثير على القضاء وتضليل الرأي العام. وقد جرى زج حقوق المودعين في "بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل." في هذه الحملة المغرضة، علمًا أن المصرف كان قد أصدر بتاريخ 24 تموز الماضي بيانًا واضحًا نفى فيه ما يتم الترويج له عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا التزامه الكامل بالقوانين المرعية وحرص إدارته على حماية حقوق المودعين والقيمين عليه."
وقال البيان إن "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها نادر الحريري لحملات مماثلة، سرعان ما ارتدت على أصحابها وسقطت أمام الحقائق الدامغة التي فضحت محاولات الابتزاز والتشهير الرامية للنيل من سمعته ومكانته في المجتمع. واستمرار هذه الحملات اليوم لا يعدو كونه محاولة يائسة للضغط على القضاء وتضليل الرأي العام بمعلومات ملفقة تخالف كل الأصول والأعراف والقوانين."
ولفت البيان إلى أنه "إزاء ذلك، يؤكد نادر الحريري التزامه المطلق بسقف القانون، وأنه سيتقدم أمام القضاء المختص بكل المراجعات والإجراءات اللازمة لدحض هذه الأكاذيب وحماية حقوقه كاملة. كما يشدد على أنه غير معني بكل ما يروج من "قيل وقال"، محتفظًا بما لديه من معطيات ومستندات احترامًا للمسار القانوني القائم والتي سيتم تقديمها في الوقت المناسب امام المراجع المختصة، ومؤكدًا أنه لن يتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه التطاول على اسمه وكرامته."
أخبار لبنان
الحريري...
التالي
“أمل” و”حزب الله” سيشاركان في جلسة الثلاثاء: استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب (الأخبار)
أسرار الصحف المحلية ٢-٨-٢٠٢٥
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-07-26
بيان لوزارة المالية... وهذا ما جاء فيه
اقتصاد
2025-07-26
بيان لوزارة المالية... وهذا ما جاء فيه
0
اقتصاد
2025-07-02
بيان من جمعية مصارف لبنان... هذا ما جاء فيه
اقتصاد
2025-07-02
بيان من جمعية مصارف لبنان... هذا ما جاء فيه
0
أخبار لبنان
2025-06-28
بيان لوزارة البيئة بخصوص التلوّث النفطي في منطقة الجيّة.. هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-06-28
بيان لوزارة البيئة بخصوص التلوّث النفطي في منطقة الجيّة.. هذا ما جاء فيه
0
اقتصاد
2025-06-23
بيان من المالية الى جميع أرباب العمل... هذا ما جاء فيه
اقتصاد
2025-06-23
بيان من المالية الى جميع أرباب العمل... هذا ما جاء فيه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:54
قرار من الوزير ناصر الدين بإقفال مركز تجميل
أمن وقضاء
13:54
قرار من الوزير ناصر الدين بإقفال مركز تجميل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قرار جديد من وزارة الزراعة يهدف إلى حماية الغطاء الأخضر وتشجيع زراعات مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قرار جديد من وزارة الزراعة يهدف إلى حماية الغطاء الأخضر وتشجيع زراعات مستدامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مبادرة Ciné Caravane تعود لتذكرنا بسحر السينما الحقيقية وتجوب 18 منطقة لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مبادرة Ciné Caravane تعود لتذكرنا بسحر السينما الحقيقية وتجوب 18 منطقة لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جمالك في لبنان أرخص... والجودة تنافس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جمالك في لبنان أرخص... والجودة تنافس العالم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-26
التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة تسببت بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
آخر الأخبار
2025-07-26
التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة تسببت بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حصر السلاح مقابل تسليح الجيش… فتشوا عن الدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حصر السلاح مقابل تسليح الجيش… فتشوا عن الدعم
0
فنّ
2025-07-31
بعد انفصالها عن حبيبها... نجمة تركية شهيرة تعلن إصابتها بمرض السرطان
فنّ
2025-07-31
بعد انفصالها عن حبيبها... نجمة تركية شهيرة تعلن إصابتها بمرض السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
جلسة الثلاثاء... معركة الجدول الزمني لتسليم السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:12
جلسة الثلاثاء... معركة الجدول الزمني لتسليم السلاح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:41
مبروك من أذربيجان إلى الشعب السوري لهذا السبب…
أخبار دولية
13:41
مبروك من أذربيجان إلى الشعب السوري لهذا السبب…
0
أخبار دولية
13:38
عائلة رهينة إسرائيلي تندد باستخدامه من قبل حماس في حملة "دعائية"
أخبار دولية
13:38
عائلة رهينة إسرائيلي تندد باستخدامه من قبل حماس في حملة "دعائية"
0
أخبار دولية
13:37
خلاف عسكري سياسي في إسرائيل حول مستقبل الجيش في غزة وصفقة الأسرى تدخل نفقًا مسدودًا
أخبار دولية
13:37
خلاف عسكري سياسي في إسرائيل حول مستقبل الجيش في غزة وصفقة الأسرى تدخل نفقًا مسدودًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قرار جديد من وزارة الزراعة يهدف إلى حماية الغطاء الأخضر وتشجيع زراعات مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قرار جديد من وزارة الزراعة يهدف إلى حماية الغطاء الأخضر وتشجيع زراعات مستدامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مبادرة Ciné Caravane تعود لتذكرنا بسحر السينما الحقيقية وتجوب 18 منطقة لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مبادرة Ciné Caravane تعود لتذكرنا بسحر السينما الحقيقية وتجوب 18 منطقة لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جمالك في لبنان أرخص... والجودة تنافس العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
جمالك في لبنان أرخص... والجودة تنافس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
صور تقاوم بالحياة والسياحة… رغم التهديدات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
صور تقاوم بالحياة والسياحة… رغم التهديدات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
منحة العسكريين والمتقاعدين... على طريق القبض
تقارير نشرة الاخبار
13:17
منحة العسكريين والمتقاعدين... على طريق القبض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حصر السلاح مقابل تسليح الجيش… فتشوا عن الدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حصر السلاح مقابل تسليح الجيش… فتشوا عن الدعم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
00:16
“أمل” و”حزب الله” سيشاركان في جلسة الثلاثاء: استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب (الأخبار)
صحف اليوم
00:16
“أمل” و”حزب الله” سيشاركان في جلسة الثلاثاء: استحالة تسليم السلاح قبل التزام إسرائيل بالانسحاب (الأخبار)
2
اسرار
00:05
أسرار الصحف المحلية ٢-٨-٢٠٢٥
اسرار
00:05
أسرار الصحف المحلية ٢-٨-٢٠٢٥
3
أخبار لبنان
07:47
لين ربيع كركي تتصدّر المرتبة في فرع الاقتصاد والاجتماع… وهذا ما قالته للـLBCI
أخبار لبنان
07:47
لين ربيع كركي تتصدّر المرتبة في فرع الاقتصاد والاجتماع… وهذا ما قالته للـLBCI
4
حال الطقس
03:06
طقس صيفيّ معتاد ورطب جدًا اليوم وفي الايام المقبلة
حال الطقس
03:06
طقس صيفيّ معتاد ورطب جدًا اليوم وفي الايام المقبلة
5
فنّ
15:30
في سن الـ73... نجم هوليوودي يدخل علاقة حب جديدة مع نجمة سابقة في بلاي بوي!
فنّ
15:30
في سن الـ73... نجم هوليوودي يدخل علاقة حب جديدة مع نجمة سابقة في بلاي بوي!
6
أخبار لبنان
02:24
جثة شابة داخل منزلها في الكورة
أخبار لبنان
02:24
جثة شابة داخل منزلها في الكورة
7
أخبار لبنان
07:42
جعجع اتهم “حزب الله” بارتكاب مغالطتين خطيرتين
أخبار لبنان
07:42
جعجع اتهم “حزب الله” بارتكاب مغالطتين خطيرتين
8
أخبار لبنان
12:14
بيان صادر عن مكتب نادر الحريري... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
12:14
بيان صادر عن مكتب نادر الحريري... هذا ما جاء فيه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More