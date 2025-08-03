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رئيس الجمهورية شارك في القداس السنوي لعيد سيدة التلة في دير القمر: نطلب شفاعة العذراء ليبقى لبنان موحداً بكل أبنائه
أخبار لبنان
2025-08-03 | 08:16
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رئيس الجمهورية شارك في القداس السنوي لعيد سيدة التلة في دير القمر: نطلب شفاعة العذراء ليبقى لبنان موحداً بكل أبنائه
شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القداس الالهي في كنيسة سيدة التلة في دير القمر، بمناسبة عيد سيدة التلة،
ولدى وصول الرئيس عون كان في استقباله في أنطش سيدة التلة، الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي ادمون رزق ورئيس الأنطش الأب جوزيف ابي عون، وكهنة الرعية والسفير البابوي، والمونسنيور عبدو أبو كسم ممثلا راعي الأبرشية المطران مارون العمار الذي تغيب لاسباب صحية، وعدد من الآباء.
واتجه الرئيس عون الى ساحة دير القمر حيث تجمع عدد من المغتربين اللبنانيين الاتين من اميركا وأوروبا والذين هتفوا بحياة الرئيس عون وازدهار لبنان .
وبعد استراحة قصيرة في صالون الدير الاثري استمع في خلالها الى شروحات من الاب ابي عون حول تاريخ الصالون والدير، دوَّن الرئيس عون كلمة في السجل الذهبي للأنطش، جاء فيها:
"في هذا المكان المقدس، يلتقي الايمان مع التاريخ. كنيسة سيدة التلة المباركة في دير القمر المشرفة على هذه المدينة التاريخية الخالدة، شاهدة على قرون من الايمان والصمود، ومنارة للسلام والمحبة في قلب جبل لبنان، وهي ملاذ المؤمنين من كل انحاء لبنان والمنطقة في بلدة دير القمر, هذه الجوهرة التراثية في تاريخ لبنان المليء بالمحطات المضيئة التي دونها تاريخ وطننا.
في هذا اليوم المبارك، نسأل العذراء مريم، سيدة التلة، ان تبسط حمايتها على لبنان وشعبه، وان تهب أرضنا الحبيبة السلام والازدهار، ونطلب شفاعتها ليبقى لبنان موحداً بكل أبنائه الى أي طائفة انتموا، ليبقى منارة للحضارة والتعايش في قلب الشرق.
تحية الى أبناء دير القمر والشوف، الذين يجدون في سيدة التلة شفيعة، وهذه الكنيسة التاريخية مركز اشعاع روحي وثقافي".
ثم كانت كلمة في ختام القداس للأب ابي عون شكر فيها الرئيس عون على مشاركته في قداس عيد سيدة التلة حفاظا" على التقليد الرئاسي منذ الاستقلال، وقال: "نحيي فيكم الشخص رجل القرار، تعرفون متى تتخذون القرار المناسب والضروري في الوقت المناسب. ونحيي فيكم رجل المحبة والتواضع وهذا يظهر بابتسامتكم وقربكم".
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