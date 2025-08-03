نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية تصدر الاثنين

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في بيان، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية ستصدر يوم الاثنين الواقع فيه 4 آب 2025 عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: