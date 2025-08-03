سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب: لا أحد فوق المحاسبة... ولن نساوم على العدالة

اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام خلال افتتاح شارع ضحايا 4 آب قرب مدخل مرفأ بيروت ان "لا أحد فوق المحاسبة".



وقال " ارفعوا ايديكم عن القضاء ونحن لن نساوم على العدالة والحقيقة ام العدالة".



واضاف "سنسهل كل ما يطلبه القضاء منا في سبيل التحقيق بالقضية".