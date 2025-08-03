سلامة يُدرج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار 4 آب

اعلن وزير الثقافة غسان سلامة توقيعه قرارا قضى بادخال الاهراءات في مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب الاهالي خلال الندوة الحوارية التي أقيمت في مقر المكتبة الوطنية- الصنائع تحت عنوان تداعيات انفجار ال 4 من آب عقب خمس سنوات، بحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وزير التنمية الإدارية فادي مكي وزيرة السياحة لورا الخازن لحود والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري وعدد من اهالي الضحايا.