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عون في ذكرى انفجار المرفأ: سنواصل الضغط لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم

أخبار لبنان
2025-08-04 | 00:12
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عون في ذكرى انفجار المرفأ: سنواصل الضغط لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم
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عون في ذكرى انفجار المرفأ: سنواصل الضغط لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم

عون في ذكرى انفجار المرفأ: الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الذكرى الخامسة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، "أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب"، مشددا على أن العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز.

وقال الرئيس عون: "في هذا اليوم الأليم، الرابع من آب، نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة. إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام جميع اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آت لا محالة".

وأضاف: "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وأن لا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية".

وتابع: "إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم".

وقال الرئيس عون لعائلات الشهداء والجرحى: "إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة آتية، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن".

وأضاف: "في هذا اليوم الحزين، نتذكر أيضاً التضامن الرائع الذي أظهره شعبنا العظيم، والروح الوطنية التي تجلت في أحلك الساعات حين هبّ الكثيرون يداً بيد لإسعاف المصابين ورفع الانقاض والعناية بالذين صارت بيوتهم ركاماً ومن ثمّ رفع آثار هذه الكارثة الكبرى. ان هذه الروح التضامنية نفسها ستقودنا إلى تحقيق العدالة وإعادة بناء وطننا على أسس العدل والشفافية والمساءلة".

أخبار لبنان

جوزاف عون

انفجار

مرفأ بيروت

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