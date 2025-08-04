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بلاسخارت في ذكرى انفجار المرفأ: لضرورة أن تفعل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية
أخبار لبنان
2025-08-04 | 01:43
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بلاسخارت في ذكرى انفجار المرفأ: لضرورة أن تفعل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية
عبّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان، عن تضامنها مع جميع المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، "الذين لا يزال عدد كبيرٍ منهم يسعى بشجاعة لتحقيق العدالة".
وبعد لقائها الأسبوع الماضي مع عائلات بعض الضحايا، شدّدت المنسقة الخاصة على أن التقدم في المسار القضائي بات ضرورة لا تحتمل المزيد من التأجيل. وقالت: "بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة. فالضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة. ويستحقونها الآن".
وفيما رحّبت بالزخم الأخير في مسار التحقيق، وبالخطوات الإيجابية نحو تعزيز مؤسسات الدولة، أكدت هينيس-بلاسخارت ضرورة أن تفعل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار.
كما هنأت البرلمان اللبناني على إقرار قانون استقلالية القضاء، معتبرةً أنه مساهمة مهمة في إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني والمؤسسات التي أقيمت لخدمته.
أخبار لبنان
جينين هينيس-بلاسخارت
انفجار
مرفأ بيروت
الحكومة
التالي
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