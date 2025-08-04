في الذكرى الخامسة لانفجار ٤ آب... هذا ما سيحصل في مرفأ بيروت الساعة السادسة مساء

بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، يتوقف العمل في المرفأ اليوم الاثنين الواقع في ٤ آب ٢٠٢٥، الساعة السادسة مساء، في الذكرى الخامسة لانفجار ٤ آب، وذلك وقوفاً دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الانفجار.



وفي هذه اللحظة الرمزية، ستُطلق البواخر صافراتها، وترفع الرافعات إلى الأعلى، في تحية وفاء وصمت يجسد عمق الجرح الوطني في هذه الذكرى الأليمة.