بهاء الحريري زار المفتي دريان: دار الفتوى مرجعية وطنية وحريصون على تعزيز دورها

واكد للمفتي دريان أن "أهل السنة، بجذورهم التاريخية العميقة، يشكلون ركنًا أساسيًا في نسيج لبنان، وأن دار الفتوى تبقى مرجعية وطنية جامعة".



‏وشدد على "ضرورة تجاوز الانقسامات، وتعزيز التلاقي بين السنة والشيعة، لحماية وطننا من محاولات التفكك، خصوصًا في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة التي تفرض مقاربات جديدة لبناء مشروع وطني إنقاذي قائم على العدالة والسيادة والمواطنة".

كما اعلن الحريري انه التقى البطريرك يوحنا العاشر (يازجي) في جامعة البلمن ، وان البحث تناول عمق العلاقة التاريخية بين الروم الأرثوذكس وأهل السنة في لبنان، المبنية على التفاعل الحضاري والتلاقي حول قيم العدالة والرحمة.

‏وشدد على أن "هذا الإرث المشترك هو الأساس لعلاقة استراتيجية ويشكل ركيزة أساسية في بناء لبنان الجامع، وأن التلاقي المسيحي-الإسلامي خيار مصيري لمواجهة التحديات، وصون رسالة لبنان كمنارة للإنسانية في المشرق والعالم".