ميشال الحلو: هناك فرصة للوصول الى العدالة في قضية 4 آب... ولا يمكن بناء دولة بدون حصرية السلاح بيدها

أكد الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال الحلو أنه لا يمكن نسيان يوم 4 آب ذكرى انفجار مرفأ بيروت، معتبرا أن هناك فرصة اليوم للوصول الى العدالة وتغيير المعادلة في هذا الملف.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "اذا فعلا ذهب وفيق صفا وهدد القاضي طارق البيطار في قصر العدل فيجب أن يتم استجوابه".



وأضاف: "اذا كنا فعلا نريد الإنتهاء من دولة الميليشيات، فيجب انهاء الإفلات من العقاب".



وعن جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، قال الحلو: "من المهم أن يتم وضع جدول زمني لحصرية السلاح ولكن الأهم هو احترام القانون".



وشدد على أنه لا يمكن بناء دولة بدون حصرية السلاح في يدها.



وقال الحلو: "تصرفات رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حتى الآن إيجابية وعلينا دعمهما ونتمنى ألا يرضخا".