وفد من "حزب الله" زار ميشال عون... علي فياض: لبنان التزم بما ينص عليه الإتفاق ويطالبونه بما يتجاوز الإتفاق

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الأعمال العدائية واطلاق الأسرى، مشددا على أن "هذه هي الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال الى البحث بأي شيء آخر".



وقال فياض بعد لقاء الرئيس السابق العماد ميشال عون: "نحن التزمنا تماما بموجبات القرار 1701 والاجراءات التنفيدية لذلك. ولكن ما يعرض الآن وكأنه يطالب لبنان بأن يكون هناك نوع من إتفاق من طرف واحد".



وأشار الى أن "لبنان التزم بما ينص عليه الإتفاق ويطالبونه بما يتجاوز هذا الإتفاق، في حين أن الطرف الآخر يتصرف وكأنه "غير معني" بأي اتفاق".



وقال فياض: "لا يمكن إلا أن ندعو الى تماسك الموقف اللبناني والثبات عند أولوية المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية".

وكان عون قد استقبل في دارته في الرابية وفداً من "حزب الله" ضم النائب علي فياض والنائب رائد برو، والحاج محمد الخنسا. وتمّ خلال اللقاء التشاور في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات، ولا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد أهمية التماسك الوطني والتوصل الى حلول تحقق الاستقرار الأمني والمصلحة الوطنية.