تعميم من "التربية" يتعلق بطلب إعادة النظر بنتيجة إمتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة

أصدرت المديرية العامة للتربية تعميمًا يتعلق بطلب إعادة النظر بنتيجة امتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2025.



وجاء في التعميم:

"يطلب إلى المرشحين لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2025، الراغبين بالتقدم بطلب لإعادة النظر بنتيجة امتحاناتهم الرسمية التي سبق لهم التقدم بها هذا العام، الالتزام بالآتي:

- تقديم الطلب ابتداءً من صباح الثلاثاء الواقع فيه ٥/٨/٢٠٢٥ ولمدة ثلاثة أيام.



- استخدام الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم الطلب المنوه عنه، الموجود على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي حصرًا. https://bit.ly/officialexams_review



- تعبئة المعلومات المطلوبة كافة خصوصًا (رقم الترشيح ورقم الهاتف والمواد المطلوب مراجعة علاماتها على أن لاتزيد عن 3 مواد) والتأكد من صحتها، قبل إرسالها.



- انتظار رد دائرة الامتحانات الرسمية عبر الهاتف الخاص بصاحب العلاقة.



- التأكيد أن تقديم المراجعة مجاني ولا يترتب عنه اية تكاليف، وان اي إعلان مخالف لذلك يعرض صاحبه للملاحقة الجزائية".