باسيل: يجب التكلم مع المنتشرين وخلق ماكينات انتخابية في كل بلد

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ألا حياة للبنان من دون الانتشار"، لافتا الى أن "قصة أن الانتشار هو رئة لبنان الاقتصادية نفهمها اليوم أكثر من أي وقت مضى بفعل الدعم الكبير".ورأى في كلمته خلال العشاء الذي نظّمه قطاع الانتشار في التيار، أن "لبنان بلد لا يزول". وتوجه الى من يريد تصغير لبنان: قائلًا: "إن العالم لا يسع لبنان بانتشاره فهل تريدون تصغير الـ١٠٤٥٢ كلم مربع؟ لبنان أكبر من مساحته ومن أزماته".وأضاف باسيل: "خلال تولينا المسؤولية اعتمدنا دبلوماسية اغترابية تقوم على ثلاث ركائز أولها التواصل مع الانتشار من خلال المؤتمرات والمشاريع واعتمدناها في سياستنا الدبلوماسية على ركيزة استعادة الجنسية لأن هوية لبنان من ثقافة شعبه وتنوعه وتعدده. للأسف خنقوا قانون استعادة الجنسية من خلال عدم توقيع المراسيم، فهناك سلطة تشجع اللبناني الأصيل على المغادرة وغير اللبناني على البقاء".وتابع: "لقد جعلنا العلاقة مع الانتشار استراتيجية وغير ظرفية ففي فترة قصيرة زرنا 62 عاصمة و153 بلداً وقمنا بـ102 زيارة للخارج وعقدنا 64 مؤتمرًا للتواصل و انجزنا قانون الانتخابات الذي أتاح للمنتشرين حق التصويت في الخارج وهم يريدون أن يحرمونكم من النواب الستة الذين يمثلون الانتشار. كما أن قانون الانتخاب منح حق التمثيل وحق التصويت للمنتشرين لكنهم يريدون نزع هذا الحق منكم كمنتشرين كما حصل في القانون الأرثوذكسي حيث يجعلوننا نخسر شيئا لا نعرف لاحقاً كيف نسترده وليس مهما ان خسرنا أو ربحنا معركة النواب الستة فالمهم أن نخوضها، نحن نعمل استراتيجياً أما غيرنا "فيتكتكون" حسب الظرف والمصلحة".وشدد باسيل على أن "المشاركة تصبح أكبر في حال كان بإمكان المنتشرين أن يترشحوا في دائرتهم من دون أن نلغي حقّهم في أن يصوتوا لنائب في الداخل. هذا القانون كما هو يمكن تطبيقه فيكون للمنتشرين حق التصويت إما في دائرة الانتشار أو في دائرتكم في لبنان فيكون لكم حق التمثيل وحق التصويت".وقال: "وكم من المهم أن يكون للمنتشرين نائب يهتم بأمورهم في دوائرهم الخارجية وتأثيره على زيادة تسجيل اللبنانيين والحث على المشاركة في الانتخابات وغيرها من الأمور"، وأضاف: "لمن يسأل كيف سيشارك نواب الانتشار في البرلمان نقول إن هناك ما يسمى zoom".وأشار الى أن "التحدي هو الإنتخابات المقبلة ويجب التصرف بروح التضامن والتكلم مع المنتشرين وخلق ماكينات انتخابية في كل بلد، وفي كل قضاء لبناني".ولفت باسيل الى أن "هناك مخاطر كبيرة تحيط بلبنان مثل اسرائيل والارهاب المحيط وتغيير الهوية، وكلّما استعاد لبناني جنسيته تُحمى الهوية اللبنانية، أما تخيير النازح بالعودة فهو مسّ بالهوية اللبنانية".وفي ملف المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري، قال باسيل: "نفتقدك اليوم يا رولان وكما يفعلون بك ويبحثون في الكازينو عن ملف يدينك في غيابك، فالبحث جارٍ في الخارجية عن ملف يديننا ولن يجدوا شيئًا. فهم لا يعرفون أن هناك اشخاصا نزيهون وجريمتنا أننا وضنا خططًا ومشاريع ورولان حارب السوق السوداء فعندما أوقف انخفضت موارد الكازينو الى النصف واستفادت السوق السوداء".