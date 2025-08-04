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الراعي عرض مع وزير الزراعة في الديمان لتطوير الإنتاج الزراعي
أخبار لبنان
2025-08-04 | 07:34
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الراعي عرض مع وزير الزراعة في الديمان لتطوير الإنتاج الزراعي
اطلع وزير الزراعة نزارهاني البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان على المشاريع التي تقوم بها الوزارة لتعزيز وتطوير الانتاج الزراعي واثنى على متابعة القييمين على الاراضي الزراعية الخاصة بالبطريركية لجهة الاعتناء بها وتطوير انتاجها.
وقدم الوزير هاني للراعي هدية تتضمن مجموعة من المنتوجات الزراعية التي تعمل الوزارة على تطويرها وتحسين انتاجها لتتلاءم مع متطلبات الاسواق المحلية والعالمية.
وأثنى البطريرك الراعي على عمل الوزارة والمشاريع التي تقوم بها، متمنيًا الوقوف دائمًا الى جانب المزارع لمساعدته في الحفاظ على ارضه وتطوير وتحديث انتاجه الزراعي، كما اكد على ضرورة المساعدة في ايجاد اسواق لتصدير التفاح الى الخارج والحد من كساد المواسم.
وحضر اللقاء المستشاران فادي غانم ومازن الحلواني والنائب البطريركي العام على الجبة وزغرتا المطران جوزيف النفاع والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا وعضو المجلس الاقتصادي ناصيف واكيم.
ونقل المطران النفاع والخوري الآغا للوزير هاني معاناة المزارعين وخصوصاً مزارعي التفاح الذين يعولون كل عام على تصريف انتاجهم وسبل تأمين الاسمدة والمبيدات الضرورية الصالحة التي تساعد على المواسم وتأمين اسواق خارجية لتصدير مواسمهم مورد رزقهم الوحيد.
أخبار لبنان
الزراعة
الديمان
لتطوير
الإنتاج
الزراعي
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