المفتي قبلان عن تفجير المرفأ: لا شيء أكبر من حماية لبنان من لعبة الأمم

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان أن تفجير مرفأ بيروت ليس مجرد كارثة بل لحظة انكشاف وطن مصلوب فوق خشبة الأزمات الدولية الإقليمية.



واوضح انه لا يسعه بهذه المناسبة إلا إطلاق صرخة مدوية مِن أجل لبنان والعدالة المجردة وشهداء المرفأ وبقية من تضرر جراء هذا التفجير النّكبة.



وخص الشيخ أحمد قبلان قضية الجريحة ليليان شعيتو بكل ما تعنيه من لهفة أم جريحة تطوق لرؤية ولدها علي، مشدداً على انه أقدس حقوقها وان أوجب واجبات الجهات الرسمية تأمين حق الأمومة ووصلها مع ولدها ولو عبر مكالمة الفيديو.



وقال: انها ضرورة أمومة وعذابات طويلة وحاجة نفسية ومعنوية وأكبر حقوق هذه الأم العظيمة، وكلنا ثقة بالعائلتين شعيتو وحدرج، والتسويف حرام، والمنع كارثة ولا بد من تأمين حق ليليان وأهلها وحق طفلها علي، والقضية هنا قضية بحجم الإنسانية وان لا شيء أكبر من حماية لبنان من لعبة الأمم.





