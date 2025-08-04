في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ... الكتائب تستذكر نجاريان والجميّل يدعو لحصر السلاح ووزير العدل يؤكد اقتراب المحاسبة

استذكر حزب الكتائب أمينه العام نزار نجاريان وضحايا إنفجار المرفأ في الذكرى الخامسة، وقال النائب سامي الجميّل "إنفجار كهذا لا يمكن أن يحصل في وجود دولة متكاملة وهدفنا أن يكون هذا الإنفجار والحرب الأخيرة خاتمة أحزان اللبنانيين".



واضاف "لا نزال حتى اليوم نبكي إخوتنا ورفاقنا الأعزاء ونحن مؤتمنون على تحقيق مسيرة العدالة".



وناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن "يستوعبا أهمية اللحظة التي نعيشها فالناس تنتظر منهما أن ينتقل لبنان من حال اللامحاسبة والفوضى والميليشيات إلى دولة القانون حيث يقوم القضاء بواجبه ولا تكون هناك بندقية خارج إطار الدولة".



في السياق نفسه قال الجميّل "جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء تاريخية والمطلوب اتخاذ قرار فيها بحصر السلاح من أجل بناء دولة وليس إرضاءً للخارج".



واضاف ان قرار تسليم السلاح هو لحماية الفريق الذي يعترض اليوم على تسليم سلاحه.



وزير العدل



وفي كلمة لوزير العدل عادل نصّار، أكّد أن "المحقق العدلي يُكمل عمله ووصل الى مراحل متقدّمة وأخيرة وسننتقل بعدها الى مرحلة المحاسبة".



واشار الى ان " المسؤولية كبيرة على عاتقنا حيث يكون هناك تحقيقات حتى الآخر ويصدر قرار ظني ويكون هناك محاسبة".