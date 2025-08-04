إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

نديم الجميل زار قرطبا في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حق للشهداء والضحايا وعائلاتهم وشرط أساسي لأي نهوض وطني

نديم الجميل زار قرطبا في ذكرى انفجار المرفأ: العدالة حق للشهداء والضحايا وعائلاتهم وشرط أساسي لأي نهوض وطني

مصادر مطلعة لـ"الأنباء" الالكترونية: كل ما يريده "حزب الله" لتسليم سلاحه هو الخروج بـ"ميني انتصار"