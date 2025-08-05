نديم الجميل: الشارع سيقابله شارع إن لم تتصرف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد!

علّق النائب نديم الجميل على المسيرات الداعمة لحزب الله أمس، عشية جلسة مجلس الوزراء لبحث مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "على الأجهزة الأمنية تحمّل مسؤولياتها فورا، ولتكن واضحة المعادلة للجميع: ان لم تتصرف الأجهزة الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد هذه، قبل جلسة (مجلس الوزراء)، فالشارع سيقابله شارع، ولن يبقى أحد متفرّجا".