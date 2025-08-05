الأنظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء... والمشاورات مستمرة بين الرؤساء الثلاثة

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري