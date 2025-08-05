وزير الثقافة استقبل وفدا من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع وفدا من المجلس العربي للعلوم الاجتماعية ومقرّه الرئيسي في لبنان، ضمّ كلًّا من رئيسة مجلس الأمناء إليزابيث سوزان كساب، والمديرة العامة للمجلس ستناي شامي، ومدير التواصل والنشر إلياس قطار، ورئيسة قسم الشؤون الإدارية والموارد البشريّة رلى كيلادجيان.



وأطلع الوفد الوزير على تطوّر أعمال المجلس ورسالته على صعيد إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في المنطقة العربية والعالم.



وتركّز النقاش حول تكريس سُبل التعاون بين الوزارة والمجلس بهدف تعزيز إنتاج المعرفة في العلوم الاجتماعية والإنسانية في المنطقة العربية.



وكان بحث في تنظيم نشاطات للمجلس تجمع باحثين وباحثات من المنطقة والعالم في مقر المكتبة الوطنيّة.