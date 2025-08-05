السوداني يؤكد حرص العراق على استقرار لبنان

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص العراق على استقرار لبنان، ووقوفه مع الشعب اللبناني في وجه كل التحديات والمنعطفات التي يواجهها بشجاعة، انطلاقاً من الموقف الثابت والمبدئي الحريص على سيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض العدوان.



موقف السوداني جاء خلال استقباله وزير العمل اللبناني محمد حيدر، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات على الساحة اللبنانية، ومجمل الأوضاع في المنطقة.



وخلال اللقاء، تم البحث في جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات الاقتصاد، والاتصالات، والاستثمار، والتسهيل المتبادل لعمل القطاع الخاص في كلا البلدين، وتفعيل مجلس الأعمال العراقي اللبناني، وتنظيم شؤون العمالة وانتقالها بين البلدين.



ونقل الوزير محمد حيدر تحيات رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى السوداني، وتأكيد حكومته سعيها المستمر لتعزيز علاقات الشراكة البناءة مع العراق، وتوسعة التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.