وفد من "حزب الله" زار باسيل... علي فياض: الظرف دقيق وصعب ولكن على لبنان ألا يفرط بمصالحه الكبرى

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه "كلما تماسك الموقف اللبناني على المستوى الداخلي كلما تمكنا من وضع حد للضغوط الخارجية التي تمارس على لبنان".وقال بعد لقاء وفد من "حزب الله" رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: "ندرك أن الظرف دقيق وصعب ولكن على لبنان ألا يفرط بمصالحه الكبرى".وأضاف: "نريد موقفا لبنانيا رسميا واحدا وأن نتمسك جميعا بأولويات الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية واطلاق الأسرى كمدخل لإطلاق مسار معالجة يتولى أمره اللبنانيون فيما بينهم".ولفت الى أن المخاطر لا تختص بمكون من دون آخر، ولا بمنطقة من دون أخرى. وأشار الى أن أسوأ سيناريو هو تحويل المشكلة من مشكلة لبنانية - إسرائيلية الى مشكلة لبنانية - لبنانية، قائلا: "هذا ما لا نريده".