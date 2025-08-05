بهاء الحريري: لا سيادة مع سلاح خارج الشرعية

جلسة الحكومة اليوم بشأن نزع سلاح #حزب_الله واي سلاح خارج إطار الدولة، خطوة لا بدّ منها لاستعادة السيادة.
آن الأوان لتطبيق #اتفاق_الطائف بالكامل، ووضع السلاح، كل السلاح، بيد #الجيش_اللبناني فقط. ندعم كل مسار حكومي جاد بهذا الاتجاه، فلا دولة دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح خارج…
— Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 5, 2025
جلسة الحكومة اليوم بشأن نزع سلاح #حزب_الله واي سلاح خارج إطار الدولة، خطوة لا بدّ منها لاستعادة السيادة.
آن الأوان لتطبيق #اتفاق_الطائف بالكامل، ووضع السلاح، كل السلاح، بيد #الجيش_اللبناني فقط. ندعم كل مسار حكومي جاد بهذا الاتجاه، فلا دولة دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح خارج…