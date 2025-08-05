بهاء الحريري: لا سيادة مع سلاح خارج الشرعية

جلسة الحكومة اليوم بشأن نزع سلاح #حزب_الله واي سلاح خارج إطار الدولة، خطوة لا بدّ منها لاستعادة السيادة.

آن الأوان لتطبيق #اتفاق_الطائف بالكامل، ووضع السلاح، كل السلاح، بيد #الجيش_اللبناني فقط. ندعم كل مسار حكومي جاد بهذا الاتجاه، فلا دولة دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح خارج… — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 5, 2025

كتب بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس": "جلسة الحكومة اليوم بشأن نزع سلاح حزب الله‬⁩ واي سلاح خارج إطار الدولة، خطوة لا بد منها لاستعادة السيادة. آن الأوان لتطبيق ⁧‫اتفاق الطائف‬⁩ بالكامل، ووضع السلاح، كل السلاح، بيد الجيش اللبناني‬⁩ فقط. ندعم كل مسار حكومي جاد بهذا الاتجاه، فلا دولة دون سيادة، ولا سيادة مع سلاح خارج الشرعية".