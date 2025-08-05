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وزير الإعلام إلتقى وفد نقابة الممثلين... بدوي: أبلغنا برصد مبلغ لإنتاج الدراما عبر "تلفزيون لبنان"
أخبار لبنان
2025-08-05 | 07:35
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وزير الإعلام إلتقى وفد نقابة الممثلين... بدوي: أبلغنا برصد مبلغ لإنتاج الدراما عبر "تلفزيون لبنان"
إستقبل وزير الاعلام المحامي بول مرقص في مكتبه وفدًا من نقابة الممثلين برئاسة نعمة بدوي الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء وزير الإعلام وتباحثنا في قانون الإعلام الجديد وطالبنا بأن يلحظ ما كان يلحظه قانون المرئي والمسموع القديم لجهة أن تقدم كل محطات التلفزة أعمالًا درامية لبنانية محددة في الساعات سنويًا".
ولفت بدوي الى انه "لو طبقت كل المحطات هذا القانون، لما بقى أي ممثل او تقني أو مخرج من دون عمل". وشدد على "ضرورة تطبيق هذا القانون من أجل دعم الدراما اللبنانية"، وقال: "لمسنا تجاوبًا من الوزير مرقص الذي أكد أن قانون الإعلام الجديد سيلحظ كل ما تضمنه القانون القديم في موضوع الدراما".
وأشار الى أن "الوزير مرقص أبلغنا أنه رصد مبلغًا معينًا في وزارة الإعلام لإنتاج الدراما اللبنانية عبر تلفزيون لبنان"، مطالبًا بـ"وضع الحد الأدنى في الإنتاج الدرامي ضمن صلب القانون الجديد"، مشددًا على "ضرورة عودة الدراما إلى تألقها".
وشكر الوزير مرقص على "تفهم أوضاع الممثلين الذي نقل اهتمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشأن الدراما اللبنانية والإنتاج المحلي".
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