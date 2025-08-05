الحجار إستقبل الخير على رأس وفد من مخاتير المنية وبحث مع حبيب في مشاريع مصرف الإسكان

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير مع وفد من مخاتير المنية، حيث تم التداول في عدد من الشؤون الإنمائية والإدارية التي تهم المنطقة.كما التقى الوزير الحجار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السر مالك إرسلان، وجرى عرض لنشاط المصرف ومشاريعه المستقبلية.