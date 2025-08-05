دار الأيتام الإسلامية إستضافت بهاء الحريري ودعم بمساهمة مالية بإسم مؤسسة بهاء وحسناء الحريري

اعلنت مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الاسلامية انها "استضافت في مقرها العام - الزاهر لقاءً وديًا جمع بهاء الدين رفيق الحريري بنخبة من الشخصيات من رجال أعمال، إعلاميين وفاعليات اجتماعية، الى جانب أعضاء عمدة الدار والإدارة التنفيذية.



وخلال اللقاء، جدد الحريري ثقته بالدار، مثنيًا على "رسالتها العميقة في خدمة المجتمع والفئات الأكثر حاجة". كما أعلن "دعمه للمؤسسات عبر التبرع بمبلغ مالي باسم مؤسسة بهاء وحسناء الحريري، استكمالًا للمنحة التي اعلن عنها العام الماضي والتي نفذت المرحلة الأولى منها بداية هذا العام".



واشار بيان دار الايتام الى ان "هذه المبادرة التي وعد بهاء الحريري باستمرارها مستقبلًا تشكل دفعًا لمسيرة الدار، ومواكبةً لتطوير خدماتها، بما يؤكد إيمانه العميق بأهمية العمل الإنساني المؤسسي المستدام ودور دار الأيتام الإسلامية العريق في ترسيخ القيم الإنسانية والرعائية التنموية في مجتمعنا".