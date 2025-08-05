الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخزومي: لدعم مسار نزع السلاح بخارطة طريق واضحة وشفافة ومحددة زمنيًا

أخبار لبنان
2025-08-05 | 09:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخزومي: لدعم مسار نزع السلاح بخارطة طريق واضحة وشفافة ومحددة زمنيًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مخزومي: لدعم مسار نزع السلاح بخارطة طريق واضحة وشفافة ومحددة زمنيًا

أقام رئيس حزب "الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي، في دارته، حفل إستقبال وترحيب على شرف سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض.

وألقى كلمة، قال فيها: 
"نحتفي الليلة بترشيح السفيرة ندى حمادة معوض كمبعوثة للبنان إلى الولايات المتحدة – وهو تعيين يأتي في وقت مليء بالتحديات الإقليمية والمحلية الاستثنائية، ولكن أيضا مليء بالفرص الحقيقية. تتولى السفيرة معوض مهامها في واشنطن ليس كشخصية رمزية، بل كمبعوثة استراتيجية، مكلفة بإيصال صوت لبنان في وقت يجب أن يكون هذا الصوت حازمًا، متمسكًا بالإصلاح ومتجذرًا في السيادة".
 
ولفت مخزومي الى ان "السفيرة حمادة معوض تتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في السياسات والقيادة الديبلوماسية، اكتسبتها من خلال مسيرة متمسيرة متميزة في مجموعة البنك الدولي، حيث شغلت مناصب عليا عدة". وقال: "طريق لبنان إلى الأمام يحدد عبر التزامات واضحة نتوقع أن يتم الدفاع عنها بقوة وإيصالها من خلال سفيرتنا في واشنطن وهي التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة دعم دولي كبير، وخاصةً من الولايات المتحدة، وهو يظل حجر الأساس لخفض التصعيد في الجنوب وفرصة حيوية لحماية السلام على طول الحدود".
 
ورأى أن "عملية ترسيم الحدود، التي طال انتظارها، ليست فقط مسألة توضيح جغرافي، بل مسألة كرامة وطنية واستقرار استراتيجي. ننتظر من السفيرة معوض أن تضمن بقاء هذا الملف أولوية ديبلوماسية عليا، وأن يتم حشد الضمانات الدولية لإتمامه".

ولفت إلى أنه "بذات الأهمية، هي أجندة الإصلاح الوطني التي تشمل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والقضائية. 

وقال: "رسالة مركزية يجب أن نتبناها نحن اللبنانيين: يجب أن تكون كل الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية. ويشمل ذلك: نزع سلاح حزب الله بالكامل وبشكل يمكن التحقق منه، لأن وجوده المسلح يقوض وحدة الوطن والسلطة الدستورية، وإزالة جميع الأسلحة التي في حوزة الفصائل الفلسطينية في داخل المخيمات وخارجها، وحل جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية من دون استثناء".

وأشار الى انه "لكي يكون هذا المسار جادًا، يجب أن يدعم بخارطة طريق واضحة وشفافة ومحددة زمنيًا. وأعتقد أن الرئيس جوزاف عون يقود هذه المفاوضات بدقة وبضمير وطني كامل لتحقيق ما وعد به في خطاب قبوله في 9 كانون الثاني 2025 والوفاء بالتزامات لبنان السيادية أمام العالم والحفاظ على وحدة لبنان".
 
وتوجه مخزومي الى السفيرة معوض بالقول: "نتوقع منك أن تدافعي عن سيادة لبنان دون مساومة وتبرزي التزاماتنا الإصلاحية بصدقية وشفافية وتتواصلي مع شركائنا الدوليين بروح من المسؤولية المشتركة، لا التبعية. أما نحن، كمضيفين الليلة وكمواطنين، فنعدك بدعمنا الكامل لمهمتك، ومواصلة الدفع من داخل لبنان من أجل التغيير الذي ستدعين إليه في الخارج".

أخبار لبنان

السلاح

بخارطة

واضحة

وشفافة

ومحددة

زمنيًا

LBCI التالي
أسرار الصحف 5-8-2025
الجالية اللبنانية تحتضن بحفاوة غير مسبوقة منتخب الارز لكرة السلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-05-23

اللجنة اللبنانية-الفلسطينية المشتركة تعقد أول إجتماع لها... اتفاق على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-02

عبد المسيح بعد لقائه الجميل: لضرورة وضع جدول زمني واضح لنزع السلاح

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-24

جعجع من بعبدا: نطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله ونحن مع دولة واضحة المعالم

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-17

المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان أمام مجلس الأمن: الفرصة لإحداث تغيير في لبنان لن تدوم طويلاً والسلاح خارج الدولة يتطلب خارطة طريق واضحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:15

وقفة تضامنية مع غزة في حديقة الإسكوا

LBCI
أخبار لبنان
10:13

مخزومي: لتتخذ الحكومة القرار الجازم لنزع كل السلاح غير الشرعي

LBCI
أخبار لبنان
09:28

لقاء جمع وزير الثقافة بمدير مكتب اليونسكو الاقليميّ في بيروت: التعاون لاعادة احياء التياترو الكبير في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
09:19

حماده للـLBCI: ليضع الحزب الطائفة الشيعية جانبًا في موضوع تسليم السلاح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-04

وزير العدل للـLBCI: القاضي البيطار شجاع بشكل كاف والمطلوب الا نتدخل بعمله بل مؤازرته

LBCI
منوعات
2025-07-11

في يومها العالمي... تعرفوا على قصة وأصول البطاطا المقلية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-27

براك: طالما أن "حزب الله" يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و"الحزب" أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في "جمود"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

القاضي البيطار أنجز ٩٠ في المئة من تحقيقات انفجار المرفأ وهذا ما قد يؤخر القرار الاتهامي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

باسيل زار شيخ العقل وشدد على أهمية التضامن في هذه الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

هكذا تبدو الأجواء في عين التينة قبيل جلسة السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

ترقب لجلسة مجلس الوزراء... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
07:54

العشائر دعت إلى التحرك رفضًا لتسليم السلاح... هكذا تبدو الصورة على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
06:21

وفد من "حزب الله" زار باسيل... علي فياض: الظرف دقيق وصعب ولكن على لبنان ألا يفرط بمصالحه الكبرى

LBCI
أخبار لبنان
04:11

الأنظار تتجه الى جلسة مجلس الوزراء... والمشاورات مستمرة بين الرؤساء الثلاثة

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بركان في روسيا يستيقظ بعد سباتٍ تاريخي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
13:25

إليكم آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس الوزراء غدا

LBCI
أمن وقضاء
07:54

العشائر دعت إلى التحرك رفضًا لتسليم السلاح... هكذا تبدو الصورة على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
04:37

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

LBCI
فنّ
05:57

بعد أزمتها مع مايا دياب... أصالة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار دولية
01:28

زلزال يضرب جنوب إيران

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More