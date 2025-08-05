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رسامني عقد إجتماعًا تنسيقيًا مع مجلس الإنماء والإعمار واستقبل الحواط والأسمر
أخبار لبنان
2025-08-05 | 09:17
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رسامني عقد إجتماعًا تنسيقيًا مع مجلس الإنماء والإعمار واستقبل الحواط والأسمر
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعًا تنسيقيًا بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مع وفد من مجلس الإنماء والإعمار برئاسة المهندس محمد قباني، حيث تم في خلال الاجتماع البحث في التنسيق في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
وشدد الوزير رسامني على "أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والمجلس، لضمان حسن التنفيذ وتوزيع المشاريع بشكل متوازن بين المناطق اللبنانية، بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية للنقل".
من جهة ثانية، استقبل الوزير رسامني النائب زياد حواط يرافقه رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي، وتم البحث في الملفات الإنمائية.
وكان الوزير رسامني التقى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر، وتناول اللقاء شؤونًا إنمائية وخدماتية لمنطقة جزين.
وأكد الوزير رسامني حرص الوزارة على التعاون لمواكبة الاحتياجات الإنمائية للمناطق، مشددًا على "التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات والقدرات المتاحة".
أخبار لبنان
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