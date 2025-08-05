الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم: أي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه

أخبار لبنان
2025-08-05 | 11:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم: أي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قاسم: أي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه

أكّد الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب لا يوافق على أي اتفاق جديد، قائلًا: “عليهم تنفيذ الاتفاق القديم وأي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه”.

 

واعتبر أنّ المقاومة سهلت للدولة كل الإجراءات المطلوبة منها في إتفاق 27 تشرين الثاني وما أتى به الموفد الأميركيّ توم براك لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب هو لمصلحة إسرائيل بالكامل.

 

وشدّد قاسم على أنّه إذا أعادت إسرائيل شن حرب أوسع على لبنان فستسقط الصواريخ عليها.

 

ولفت إلى أنّ إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، “وما حصل في سوريا أثّر كثيرًا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق”.

 

وأوضح أنّ براك اشترط نزع السلاح في 30 يومًا حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون أي الأسلحة التي تُعد بسطية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

زمنيّ

لينفذ

العدوان

الإسرائيليّ

نوافق

LBCI التالي
أسرار الصحف 5-8-2025
الجالية اللبنانية تحتضن بحفاوة غير مسبوقة منتخب الارز لكرة السلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:54

الشيخ نعيم قاسم: لا نوافق على أي اتفاق جديد عليهم تنفيذ الاتفاق القديم وأي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه

LBCI
صحف اليوم
2025-05-25

مصادر “الأنباء الكويتية": وضع جدول زمنيّ لسحب السلاح الفلسطينيّ قد يمهد لوضع جدول زمنيّ لسلاح “حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-08

الكتائب يدعو الحكومة إلى الاجتماع فورا ووضع جدول زمني لسحب السلاح

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-07

براك من قصر بعبدا: ليس على لبنان الإلتزام بأي جدول زمني ونحن نحاول فقط تأمين المساعدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إليكم أسماء الـSharks المشاركين في برنامج Shark Tank لبنان… نخبة من أبرز وأهم المستثمرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مغتربون لبنانيون يعودون إلى جذورهم! ويتمنون البقاء في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:17

كيف تتعامل واشنطن مع قرار الحكومة اللبنانية سواء أقرت حصرية السلاح مع جدول زمني أم لم تقر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

تفاصيل النقاشات المستمرة في مجلس الوزراء…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-07-30

دانييلا رحمة وناصيف زيتون ينتظران طفلهما الأول... وهذا الاسم الذي اختاراه

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-04

الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء جبيل... معارك سياسية وعائلية

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-26

الجيش: سقوط مسيّرة إسرائيلية تحمل رمانة يدوية في خراج بلدة ميس الجبل

LBCI
آخر الأخبار
11:04

تدابير للجيش اللبناني لمنع خروج مسيرة دراجات نارية خارج الضاحية الجنوبية لبيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إليكم أسماء الـSharks المشاركين في برنامج Shark Tank لبنان… نخبة من أبرز وأهم المستثمرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مغتربون لبنانيون يعودون إلى جذورهم! ويتمنون البقاء في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:24

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية دخلت في صراع جديد مع المستوى السياسي

LBCI
أخبار دولية
13:17

كيف تتعامل واشنطن مع قرار الحكومة اللبنانية سواء أقرت حصرية السلاح مع جدول زمني أم لم تقر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

تفاصيل النقاشات المستمرة في مجلس الوزراء…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:41

مقدمة النشرة المسائية 8-5-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:08

قاسم: أي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

باسيل زار شيخ العقل وشدد على أهمية التضامن في هذه الظروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

هكذا تبدو الأجواء في عين التينة قبيل جلسة السلاح

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:54

العشائر دعت إلى التحرك رفضًا لتسليم السلاح... هكذا تبدو الصورة على الأرض

LBCI
اقتصاد
02:24

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
05:57

بعد أزمتها مع مايا دياب... أصالة تعلن اعتزالها السوشيال ميديا

LBCI
أخبار لبنان
04:37

بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدرات في سن الفيل

LBCI
أخبار لبنان
03:21

إليكم آخر المستجدات بشأن "جلسة السلاح"...

LBCI
أخبار لبنان
03:45

قبيل جلسة مجلس الوزراء... الرئيس عون يرسل موفدا الى عين التينة وهذا ما يؤكده بري

LBCI
أخبار دولية
01:28

زلزال يضرب جنوب إيران

LBCI
آخر الأخبار
08:40

النائب مروان حماده للـLBCI: المخيمات الفلسطينية معظمها عند حزب الله وجوزاف عون في أول عهده أما محمود عباس في آخره فعون يستطيع إنتزاع سلاح الحزب ثم السلاح الفلسطيني بالقرار الذي يبدأ بعد ظهر اليوم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More