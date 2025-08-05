قاسم: أي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه

أكّد الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب لا يوافق على أي اتفاق جديد، قائلًا: “عليهم تنفيذ الاتفاق القديم وأي جدول زمنيّ يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيليّ لا نوافق عليه”.

واعتبر أنّ المقاومة سهلت للدولة كل الإجراءات المطلوبة منها في إتفاق 27 تشرين الثاني وما أتى به الموفد الأميركيّ توم براك لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب هو لمصلحة إسرائيل بالكامل.

وشدّد قاسم على أنّه إذا أعادت إسرائيل شن حرب أوسع على لبنان فستسقط الصواريخ عليها.

ولفت إلى أنّ إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، “وما حصل في سوريا أثّر كثيرًا على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق”.

وأوضح أنّ براك اشترط نزع السلاح في 30 يومًا حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون أي الأسلحة التي تُعد بسطية.